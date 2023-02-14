Володин: 60% покинувших Россию вернулись обратно

Более 60% россиян, покинувших страну, уже вернулись обратно и продолжают трудиться, утверждает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он заявил на заседании Госдумы во вторник.

При этом Володин не уточнил, о каком периоде времени идет речь.

Володин: Покинувшие Россию совершили предательство по отношению к стране

В октябре 2022 года Володин в своем Telegram-канале обвинил покинувших Россию граждан в «предательстве по отношению к стране».

Тогда же Forbes сообщал, что почти за две недели после объявления частичной мобилизации из России уехали примерно 700 000 человек.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭмиграцияВячеслав Володин
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