Володин: 60% покинувших Россию вернулись обратно
Более 60% россиян, покинувших страну, уже вернулись обратно и продолжают трудиться, утверждает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он заявил на заседании Госдумы во вторник.
При этом Володин не уточнил, о каком периоде времени идет речь.
В октябре 2022 года Володин в своем Telegram-канале обвинил покинувших Россию граждан в «предательстве по отношению к стране».
Тогда же Forbes сообщал, что почти за две недели после объявления частичной мобилизации из России уехали примерно 700 000 человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru