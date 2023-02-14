Володин: 60% покинувших Россию вернулись обратно

Более 60% россиян, покинувших страну, уже вернулись обратно и продолжают трудиться, утверждает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он заявил на заседании Госдумы во вторник.

При этом Володин не уточнил, о каком периоде времени идет речь.