Волочкову попросили привлечь к ответственности за фото с самолетом

Балерину Анастасию Волочкову попросили привлечь к ответственности за фотографию с самолетом. Как утверждает телеграм-канал Shot, в полицию на бывшую приму Большого театра заявили ее же подписчики после того, как она опубликовала фото с полушпагатом на советском истребителе Ла-5, который применялся во время Второй мировой войны.

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Фото было сделано у Музея «Мосфильма» в Москве. Истребитель снимали в фильмах «Два капитана», «Они сражались за Родину» и других. Волочкова подписала свое фото: «Ни дня без движухи».

За осквернение символов воинской славы России Волочковой может грозить до 3 лет лишения свободы, отмечает ресурс.

В сентябре Волочкова рассказала, почему вышла из партии «Единая Россия». Она объяснила, что была рядовым членом политорганизации, само же членство никак не влияло на ее занятия творчеством и благотворительностью.


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ФОТО: Соцсети
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