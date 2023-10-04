Волочкову попросили привлечь к ответственности за фото с самолетом
Балерину Анастасию Волочкову попросили привлечь к ответственности за фотографию с самолетом. Как утверждает телеграм-канал Shot, в полицию на бывшую приму Большого театра заявили ее же подписчики после того, как она опубликовала фото с полушпагатом на советском истребителе Ла-5, который применялся во время Второй мировой войны.
Фото было сделано у Музея «Мосфильма» в Москве. Истребитель снимали в фильмах «Два капитана», «Они сражались за Родину» и других. Волочкова подписала свое фото: «Ни дня без движухи».
За осквернение символов воинской славы России Волочковой может грозить до 3 лет лишения свободы, отмечает ресурс.
В сентябре Волочкова рассказала, почему вышла из партии «Единая Россия». Она объяснила, что была рядовым членом политорганизации, само же членство никак не влияло на ее занятия творчеством и благотворительностью.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru