Волочкову попросили привлечь к ответственности за фото с самолетом

Фото было сделано у Музея «Мосфильма» в Москве. Истребитель снимали в фильмах «Два капитана», «Они сражались за Родину» и других. Волочкова подписала свое фото: «Ни дня без движухи».

За осквернение символов воинской славы России Волочковой может грозить до 3 лет лишения свободы, отмечает ресурс.

В сентябре Волочкова рассказала, почему вышла из партии «Единая Россия». Она объяснила, что была рядовым членом политорганизации, само же членство никак не влияло на ее занятия творчеством и благотворительностью.





