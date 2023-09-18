«Какой я член?»: Волочкова объяснила выход из партии «Единая Россия»

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что отказалась от членства партии «Единая Россия», в частности, потому, что была рядовым членом партии, само же членство никак не влияло на ее занятия творчеством и благотворительностью. Об этом она заявила в интервью изданию NEWS.ru.

Джеффа Монсона избрали депутатом парламента Башкирии

Волочкова отметила, что сейчас она занята объединением российских детей во имя творчества, танца и музыки.

«Какой я член? Чтобы совершать добрые дела, мне не нужна политика, эти мандаты и партийные билеты», — заявила балерина.

Ранее исполнившая патриотическую песню Волочкова попросила поддержки от российских властей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:ИнтервьюЕдиная РоссияАнастасия Волочкова

Горячие новости

Все новости

партнеры