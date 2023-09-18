«Какой я член?»: Волочкова объяснила выход из партии «Единая Россия»
Балерина Анастасия Волочкова заявила, что отказалась от членства партии «Единая Россия», в частности, потому, что была рядовым членом партии, само же членство никак не влияло на ее занятия творчеством и благотворительностью. Об этом она заявила в интервью изданию NEWS.ru.
Волочкова отметила, что сейчас она занята объединением российских детей во имя творчества, танца и музыки.
«Какой я член? Чтобы совершать добрые дела, мне не нужна политика, эти мандаты и партийные билеты», — заявила балерина.
Ранее исполнившая патриотическую песню Волочкова попросила поддержки от российских властей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru