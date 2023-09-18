«Какой я член?»: Волочкова объяснила выход из партии «Единая Россия»

Волочкова отметила, что сейчас она занята объединением российских детей во имя творчества, танца и музыки.

«Какой я член? Чтобы совершать добрые дела, мне не нужна политика, эти мандаты и партийные билеты», — заявила балерина.

Ранее исполнившая патриотическую песню Волочкова попросила поддержки от российских властей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

