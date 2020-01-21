Волочкова объявила о предстоящей свадьбе

Анастасия Волочкова рассказала о предстоящей свадьбе. Как пишет KP.Ru, такое громкое заявление известная балерина во время вечеринки, посвящённой её дню рождения. О грядущем торжестве Волочкова сообщила, несмотря на то, что возлюбленный балерины так и появился на празднике в её честь. Она подчеркнула, что он ждал её возвращения дома.

Волочкова заявила, что пока она и её избранник с датой для проведения торжества не определились. Но, скорее всего, свадьба, по её словам, состоится в какой-нибудь символичный день, например, 20.10.2020.

Балерина также отметила, что заводить детей молодая семья пока не планирует — артистке хватает любви ее дочери Ариадны. Кстати, в том случае, если анонсированный брак все же состоится, он станет для Волочковой первым официальным. С отцом ее дочери бизнесменом Игорем Вдовиным балерина находилась в гражданских отношениях.

Как пишут Дни.ру, Анастасия Волочкова отметила свой день рождения накануне, 20 января, в одном из столичных караоке-баров.

{{related_post_aoRCFdwL4}

Кстати, ранее НСН писала, что в Книгу рекордов России внесли новое достижение. Им оказался шпагат российской балерины Анастасии Волочковой. Об этом бывшая прима Большого театра сообщила на своей странице в Instagram.

Как пишет сайт «Подмосковье Сегодня», теперь у балерины есть диплом, подтверждающий её достижение - шпагат в 2 метра 25 сантиметров. Сама же Волочкова в социальных сетях призналась подписчикам, что давно загадала это желание и сейчас чувствует себя удовлетворенной.

