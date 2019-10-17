Волна увольнений в Палате №6

Работать в круглосуточном травмпункте городской больницы №6 Челябинска остались всего двое врачей. Все остальные уволились. Последней волной – три врача-травматолога, а ранее, за последние полтора года – пять их коллег. По сообщениям местных СМИ, чтобы обеспечить круглосуточный прием граждан, руководство больницы на вечерние и ночные смены вывело хирургов, у которых нет ни лицензии, ни травматологического сертификата, зато есть дежурства в своем отделении. Эти врачи тоже готовы уволиться из-за перегрузок. Один из сотрудников медучреждения на условиях анонимности рассказал журналистам, что из других подразделений больницы также уволились по два-три врача. Причиной такой ситуации он называет позицию главврача, который не повышает зарплату, а, напротив, урезал стимулирующие выплаты работникам, несмотря на вмешательство городской думы.

В Челябинской области это не первый скандал с увольнением медработников. Ранее из единственной больницы закрытого города Трехгорного уволиться решили все хирурги. Причины – высокие нагрузки и низкие зарплаты. Затем в селе Октябрьском заявления подали практически все врачи скорой помощи. Они утверждают, что были вынуждены работать на полторы-две ставки, выполнять обязанности санитарок и диспетчеров и работали почти без выходных. А с начала года их зарплата сократилась на треть. Впрочем, попытки коллективных увольнений были зафиксированы и в других региона: Владимирской области, в Перми.

Ситуацию, когда люди готовы уйти из медицины на все четыре стороны в условиях нехватки 25 тысяч врачей и 130 тысяч медсестер, с полным правом можно назвать кадровым кризисом. И он может стоить кресла министру здравоохранения Веронике Скворцовой, - предположил в эфире НСН руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

«Есть проблема здравоохранения, входящая в число наиболее актуальных проблем для россиян, есть запрос на перемены. Если ты не можешь поменять что-то системно, остается менять кадры. Новый министр – новые надежды, планы, рассказы, прививка социального оптимизма. С учетом того, что нужно как-то социальное самочувствие поднимать, тут могут сойтись все обстоятельства. Запрос на обновление правительства есть, и есть политическая возможность, что Скворцова станет такой сакральной жертвой для роста рейтинга правительства».

Остановит ли отставка главы Минздрава исход врачей из больниц? Терзают смутные сомнения…

