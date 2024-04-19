«Волна холода»: Вильфанд напугал Москву штормом и снегом

«В столицу вышел южный циклон, который привел к заметным осадкам. В некоторых районах выпало до 40% от нормы буквально за несколько часов. Такое бывает весной, это прогнозировалось. В дальнейшем будет увеличиваться ветер, так как циклон будет перемещаться на север. По оценкам, ветер будет достигать 15-20 метров в секунду. Это заметные порывы ветра, которые представляют определенную опасность. Разумеется, никакие высотные работы вести нельзя, смотреть, чтобы дети во дворе одни не находились. Дождь сегодня фактически завершился, основная фаза дождя завершилась. А усиление ветра будет и в ночь на субботу, и в субботу», - рассказал он.

При этом в выходные москвичей также ждет небольшой мокрый снег, предупредил синоптик.

«Воздушные массы будут более прохладные поступать, прогнозируется понижение температуры. Уже сегодня ночью температура будет от 0 до +5 градусов. Условий для сильных осадков нет, но снежок будет небольшой, мокрый снег. Конечно, никакого снежного покрова не будет. Сегодня днем и завтра температуры вполне апрельские - до 10 до 13 градусов тепла», - отметил он.

Но уже в начале следующей недели в Москву вернется тепло, температура уже в понедельник перейдет отметку в 15 градусов, пообещал Вильфанд.

«А уже в понедельник заметное повышение температуры, будет выше 15 градусов тепла в Москве. Конечно, это не последняя волна холода. Весной не бывает такого дня и часа, чтобы можно было сказать, что отныне пошла весна и все. Все зависит от циклонов, будет ли мрачно или тепло. Все фазы циклонов проходят за пять-восемь дней, постоянные колебания. Метеорологи всегда смеются, когда слышат про «пилу» или еще что-то, это естественное состояние атмосферы. Изменчивость погоды – это ее самая постоянная черта. В мае очень редко, когда не бывает заморозков. Конечно, будут еще понижения и дожди», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее Вильфанд сообщил, что деревья в столице зазеленели на 10 дней раньше нормы, передает «Радиоточка НСН».



