Не менее шести человек пострадали при взрыве на заводе Rheinmetall в Испании

По меньшей мере шесть человек пострадали в результате взрыва на заводе Rheinmetall в автономном сообществе Мурсия, расположенном на юго-востоке Испании. Об этом сообщила региональная служба экстренной помощи.

Как отмечается, инцидент произошел на предприятии, где, предположительно, взорвался бак, что привело к пожару, который распространился на прилегающий лесной массив.