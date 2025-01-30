Не менее шести человек пострадали при взрыве на заводе Rheinmetall в Испании

По меньшей мере шесть человек пострадали в результате взрыва на заводе Rheinmetall в автономном сообществе Мурсия, расположенном на юго-востоке Испании. Об этом сообщила региональная служба экстренной помощи.

Как отмечается, инцидент произошел на предприятии, где, предположительно, взорвался бак, что привело к пожару, который распространился на прилегающий лесной массив.

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В результате происшествия шесть человек получили травмы различной степени тяжести. Причины взрыва пока не уточняются.

Агентство EFE сообщает, что завод принадлежит германскому оборонному концерну Rheinmetall, однако подробности инцидента остаются неизвестными, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:ВзрывЗаводИспания

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