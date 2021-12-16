Волгоградский губернатор выразился нецензурно перед гражданами

Бочаров отвечал на вопрос о доступности острова Сарпинский. Губернатор подчеркнул, что решить эту проблему для него и для мэра Волгограда не составляет труда. «***, понятно, как ее решать», — завил Бочаров.

Ранее депутат Мосгордумы Наталья Метлина не смогла удержаться от мата во время заседания по культуре и массовым коммуникациям.

«Мало того, *****, что мы не можем», — заявила депутат.

После инцидента Метлина рассказала, что была уверена, что находится не в эфире.

