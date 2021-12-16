Волгоградский губернатор выразился нецензурно перед гражданами

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров выругался матом в ходе прямой линии с жителями региона. Видео опубликовал Telegram-канал URA.RU.

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Бочаров отвечал на вопрос о доступности острова Сарпинский. Губернатор подчеркнул, что решить эту проблему для него и для мэра Волгограда не составляет труда. «***, понятно, как ее решать», — завил Бочаров.

Ранее депутат Мосгордумы Наталья Метлина не смогла удержаться от мата во время заседания по культуре и массовым коммуникациям.

«Мало того, *****, что мы не можем», — заявила депутат.

После инцидента Метлина рассказала, что была уверена, что находится не в эфире.

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ФОТО: © Фото Пресс-службы Мэра и Правительства Москвы Д.Гришкин
ТЕГИ:ГубернаторВолгоградская Область
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