Песков рассказал о планах Путина на Рождество
Президент России Владимир Путин проведет рождественскую ночь в храме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Песков отметил, что российский лидер традиционно отмечает Рождество в храме за пределами Москвы, в отличие от Пасхи, которую президент отмечает в храме Христа Спасителя.
Рождество в 2021 году Путин встречал в церкви Николы на Липне в Новгородской области В 2020 и 2019 году он провел праздничную ночь в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге. В этом монастыре в 1952 году Путина крестили.
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