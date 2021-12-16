Песков рассказал о планах Путина на Рождество

Песков отметил, что российский лидер традиционно отмечает Рождество в храме за пределами Москвы, в отличие от Пасхи, которую президент отмечает в храме Христа Спасителя.

Рождество в 2021 году Путин встречал в церкви Николы на Липне в Новгородской области В 2020 и 2019 году он провел праздничную ночь в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге. В этом монастыре в 1952 году Путина крестили.

