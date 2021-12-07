Военный потребовал $1,1 млн от Минобороны Британии из-за заикания после эстонских морозов
Британский военнослужащий, инженер по бронетехнике Чилеше Мвамба подал иск в Высокий суд Лондона на британское Министерство обороны и потребовал компенсацию в £860 тысяч ($1,13 млн) за последствия для своего здоровья после операции в Эстонии в ноябре 2017 года. Об этом пишет Daily Mail.
По данным издания, 31-летний Мвамба в составе британского контингента отправился в Эстонию в рамках операции по «сдерживанию агрессии России» и демонстрации боеспособности НАТО. В рамках расширенного передового присутствия Североатлантического альянса в Прибалтику перебросили более 800 британских военных.
Мвамба находился в Эстонии с 10 ноября до 3 декабря и, по его словам, подвергся «воздействию экстремальных холодов». Из-за переохлаждения у военнослужащего появилось заикание и стойкое посттравматическое стрессовое расстройство.
На предварительных слушаниях адвокат военного Гурион Таузиг заявил, что пребывание в Эстонии серьезно повлияло на «социальное взаимодействие, образ жизни и перспективы работы» мужчины.
Британское Минобороны признало ответственность за переохлаждение Мвамбы, однако не согласилось, что низкие температуры стали причиной появления у военного дефектов речи: мужчина страдал от легкого заикания еще в детстве.
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