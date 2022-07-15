Военные пенсии в России проиндексированы на 10 процентов

Они увеличатся на 10 процентов. Также предусматривается возможность прохождения службы военными, которые признаны негодными и награждены государственными наградами за участие в боевых действиях.

Согласно документу, они смогут продолжить службу на отдельных должностях с сохранением права на увольнение по состоянию здоровья в любой момент.

Напомним, некоторые категории пенсионеров могут получить 25-процентную надбавку к выплатам.

