Военные пенсии в России проиндексированы на 10 процентов

Российский президент Владимир Путин подписал закон об индексации с 1 июня пенсий военнослужащих, сообщает РИА Новости.

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Они увеличатся на 10 процентов. Также предусматривается возможность прохождения службы военными, которые признаны негодными и награждены государственными наградами за участие в боевых действиях.

Согласно документу, они смогут продолжить службу на отдельных должностях с сохранением права на увольнение по состоянию здоровья в любой момент.

Напомним, некоторые категории пенсионеров могут получить 25-процентную надбавку к выплатам.

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