Военные отобрали более 100 проб на промплощадке в Усолье-Сибирском

Минобороны с помощью войск химзащиты провело работы на наиболее опасных объектах, которые должны быть обезврежены в первоочередном порядке. Ключевая роль в решениях по обеспечению безопасности людей и ликвидации накопленного ущерба, а также долгосрочное социально-экономическое развитие города возложена на «Росатом» с учётом планов корпорации по строительству там современного экологического промышленного комплекса.

Ранее президент раскритиковал отношение властей всех уровней к экологической ситуации в городе. По его словам, груз экологических проблем накапливался там с 1930-х годов.

С 1936-го в Усолье-Сибирском работало предприятие «Усольехимпром». Закрывшееся в 2005 году крупнейшее за Уралом предприятие химической промышленности стало очагом экологического бедствия в Усолье-Сибирском, где проживает около 80 тысяч человек. Режим ЧС там действует с октября 2018 года. На территории предприятия находится крупный очаг ртутного загрязнения, хранятся емкости с химическими веществами и отходами производства. Здания, почва и подземные воды пропитаны токсинами. Периодически происходят утечки ядовитых веществ.

Ровно год назад ситуация на предприятии «Усольехимпром» стала предметом заочной пикировки главы Росприроднадзора с тогдашним губернатором Иркутской области. Светлана Радионова после посещения обанкроченного предприятия по производству хлора и других химикатов предупредила о грозящей экологической катастрофе. На предприятии осталось зараженное ртутью производство, емкости с химически опасными веществами, в скважины, из которых выбрали солевой раствор, закачали нефтеотходы, - рассказала Радионова в одном из интервью. Она потребовала немедленного вмешательства, заявив об угрозе «экологического Чернобыля».

