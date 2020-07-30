Путин поручил армии обезвредить экологическую бомбу в Усолье-Сибирском

Развивающейся годами, если не десятилетиями, экологической катастрофе в городе Усолье-Сибирском Иркутской области, глава государства посвятил специальное совещание. «Абсолютно очевидно, что обстановка в Усолье-Сибирском требует неотложных и комплексных мер», - сказал Владимир Путин.

Президент поручил Росгвардии срочно изолировать промышленную площадку, обеспечить ее охрану и закрыть доступ на опасные объекты. Минобороны силами войск химзащиты следует в ближайшие дни приступить к работе на наиболее опасных объектах, которые должны быть обезврежены в первоочередном порядке, - распорядился Путин. При этом он поручил вице-премьеру Виктории Абрамченко держать ситуацию в городе под личным контролем и «самым внимательным образом отнестись к проблемам предпринимателей, которые работают на площадке, граждан, работающих на данной территории». Ключевая роль в решениях по обеспечению безопасности людей и ликвидации накопленного ущерба, а также долгосрочное социально-экономическое развитие города возложена на «Росатом» с учётом планов корпорации по строительству там современного экологического промышленного комплекса.

Ранее президент раскритиковал отношение властей всех уровней к экологической ситуации в городе. По его словам, груз экологических проблем накапливался там с 1930-х годов. «На этой территории работало крупное химическое предприятие, и сейчас обстановка такова, что объекты хранения отходов химического производства находятся в аварийном состоянии. Если по-честному сказать, никто этим толком и не занимался никогда, более того, эту проблему, вместо того, чтобы решать, по существу фактически замалчивали», - сказал Путин.

С 1936-го в Усолье-Сибирском работало предприятие «Усольехимпром». Закрывшееся в 2005 году крупнейшее за Уралом предприятие химической промышленности стало очагом экологического бедствия в Усолье-Сибирском, где проживает около 80 тысяч человек. Режим ЧС там действует с октября 2018 года. На территории предприятия находится крупный очаг ртутного загрязнения, хранятся емкости с химическими веществами и отходами производства. Здания, почва и подземные воды пропитаны токсинами. Периодически происходят утечки ядовитых веществ.

Ровно год назад ситуация на предприятии «Усольехимпром» стала предметом заочной пикировки главы Росприроднадзора с тогдашним губернатором Иркутской области. Светлана Радионова после посещения обанкроченного предприятия по производству хлора и других химикатов предупредила о грозящей экологической катастрофе. На предприятии осталось зараженное ртутью производство, емкости с химически опасными веществами, в скважины, из которых выбрали солевой раствор, закачали нефтеотходы, - рассказала Радионова в одном из интервью.

«Ситуация на объекте требует немедленного вмешательства, «иначе мы получим экологический Чернобыль», - заявила тогда руководитель Росприроднадзора.

Сравнение с Чернобылем очень не понравилось Сергею Левченко: «бросаться такими фразами - безответственно», - заявил тогдашний иркутский губернатор.

