Раскрыто возможное содержание секретных пунктов указа Путина о военных сборах

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе. Документ вступил в силу с момента опубликования. Он размещен на официальном интернет-портале правовой информации. При этом в указе появились два новых пункта для служебного пользования, что в них содержится, пока неизвестно. Калмыков предположил, что в секретных пунктах указаны сведения о масштабах военных сборов.

«Вообще тема мобилизации строго секретная. Скорее всего, это связано с проведением специальной военной операции, а призыв граждан из запаса на военные сборы — как раз-таки мобилизационные мероприятия. Не могу утверждать, но не исключаю, что граждан призовут на сборы, а потом раздадут оружие и отправят их на передовую, в окопы. Полагаю, что, скорее всего, засекречены масштабы сборов, чтобы никого не пугать и не давать противнику информацию разведывательного характера», — сказал Калмыков.

Собеседник НСН также отметил, кого коснутся военные сборы в 2023 году.

«В запасе пребывают граждане, которые закончили службу в армии. Это и солдаты срочной службы, и офицеры — скорее всего, их на сборы и призовут. К тому же, порядки сегодня значительно ужесточили. Если лицо уклоняется от сборов, на него могут быть наложены определенные ограничения. Скажем, человек не сможет выполнить те или иные операции с недвижимостью либо продать или купить машину», — добавил эксперт.

В свою очередь военный аналитик Алексей Леонков обозначил "Радиоточке НСН" категории военнослужащих, пребывающих в запасе.

«Есть три категории запасников, они различаются по возрастам и званиям. Если проводятся сборы, конечно, в первую очередь призывают людей из первой категории. Граждане по повестке призываются в военкомат, сборы могут длиться месяц, два, три, в зависимости от военно-учетной специальности. Бойцы отправляются на те полигоны, которые частично освободились», — подытожил он.

Ранее в Генштабе России вслед за властями заявили об отсутствии планов проведения второй волны мобилизации в стране. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

