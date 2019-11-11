Солдат-контрактник найден мертвым в воинской части в Бурятии
Военнослужащий, который проходил службу по контракту в Бурятии, был обнаружен мертвым на территории воинской части. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные пресс-службы Восточного военного округа.
Уточняется, что молодой человек был обнаружен в своей кровати в бессознательном состоянии. Медики, прибывшие на место, констатировали смерть контрактника. Молодому человеку было 20 лет.
По факту смерти военнослужащего комиссия общевойскового объединения Восточного военного округа совместно с правоохранительными органами проводит проверку.
Ранее Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин побывал в воинской части в Забайкалье, где 25 октября солдат Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев. Как рассказал в интервью НСН Александр Шерин, задача проверить часть исходила от лидера либерал-демократов Владимира Жириновского. В Забайкалье Шерин отправился вместе с депутатом Кулиевой, которая избиралась по одномандатному округу.
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