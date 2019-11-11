Солдат-контрактник найден мертвым в воинской части в Бурятии

Уточняется, что молодой человек был обнаружен в своей кровати в бессознательном состоянии. Медики, прибывшие на место, констатировали смерть контрактника. Молодому человеку было 20 лет.

По факту смерти военнослужащего комиссия общевойскового объединения Восточного военного округа совместно с правоохранительными органами проводит проверку.

Ранее Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин побывал в воинской части в Забайкалье, где 25 октября солдат Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев. Как рассказал в интервью НСН Александр Шерин, задача проверить часть исходила от лидера либерал-демократов Владимира Жириновского. В Забайкалье Шерин отправился вместе с депутатом Кулиевой, которая избиралась по одномандатному округу.

