Военнослужащие получат выплату в 15 тысяч рублей 6 сентября

Предложение назначить выплаты озвучит президент РФ Владимир Путин на партийном съезде «Единой России» 22 августа. Мишустин подчеркнул, что инициатива Путина должна быть реализована в максимально сжатые сроки.

Премьер обратился к главам министерств и ведомств с поручением «организовать эту работу так, чтобы все <…> своевременно выплаты получили», - цитирует Мишустина РИА Новости.

Ранее соответствующую выплату получили российские пенсионеры. Мишустин в минувшую пятницу заявил, что получателями выплат стали около 45 миллионов граждан России.

