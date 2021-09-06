Военнослужащие получат выплату в 15 тысяч рублей 6 сентября

Военнослужащие, курсанты военных училищ и сотрудники правоохранительных органов получат выплату в размере 15 тысяч рублей в понедельник 6 сентября. Об этом напомнил глава правительства РФ Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами.

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Предложение назначить выплаты озвучит президент РФ Владимир Путин на партийном съезде «Единой России» 22 августа. Мишустин подчеркнул, что инициатива Путина должна быть реализована в максимально сжатые сроки.

Премьер обратился к главам министерств и ведомств с поручением «организовать эту работу так, чтобы все <…> своевременно выплаты получили», - цитирует Мишустина РИА Новости.

Ранее соответствующую выплату получили российские пенсионеры. Мишустин в минувшую пятницу заявил, что получателями выплат стали около 45 миллионов граждан России.

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Фото: facebook.com/mod.mil.by
ТЕГИ:ВоенныеМихаил МишустинВыплаты
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