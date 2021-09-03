Мишустин назвал число получателей единовременных выплат
Около 45 миллионов граждан России получат выплаты в рамках поддержки от государства, объявленной президентом Владимиром Путиным на съезде партии «Единая Россия». Об этом сообщил на заседании правительства его председатель Михаил Мишустин. Он уточнил, что средства перечисляются автоматически – по принципу социального казначейства.
Премьер-министр напомнил, что накануне начались единовременные выплаты по 10 тысяч рублей пенсионерам, инвалидам и тем, кто потерял кормильца. На эти цели правительство выделило более 430 миллиардов рублей. Ещё свыше 21 миллиарда рублей направлено на выплаты пенсионерам, которые проходили военную и приравненную к ней службу. В этом случае средства начнут поступать гражданам в ближайшее время.
В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что сегодня начнут получать единовременную выплату по 10 тысяч рублей около 12,5 миллиона пенсионеров, которым выдают пенсию через «Почту России». Тем, кто получает пенсии на банковские карты, деньги переведены 2 сентября.
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