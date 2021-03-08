Военная прокуратура выступила против апелляции на приговор Шамсутдинову
Апелляционные жалобы на приговор солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, получившему 24,5 года строго режима за расстрел восьми сослуживцев, получили возражение со стороны военной прокуратуры, сообщает «Газета.ру».
Адвокат осужденного Равиль Тугушев отметил, что военная прокуратура выступила против трех апелляционных жалоб: потерпевших Руслана Нагиева, Сергея Грецкого и самого защитника.
Шамсутдинов открыл стрельбу в воинской части Забайкальского края в октябре 2019 года и убил восемь человек. Сторона защиты утверждает, что на эти действия его подтолкнули неуставные отношения в части.
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