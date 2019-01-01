Общество
Подразделения батальона будут восстанавливать подъездные дороги к жилым домам и районам, оказавшимся в зоне паводка.
Военная колонна спецтехники прибыла в Тулун
9 июля21:31
Военная колонна из почти 60 единиц специальной тяжелой и автомобильной техники (экскаваторы, самосвалы, бульдозера, автогрейдеры, катки, автокраны) прибыла в Тулун Иркутской области, передает ТАСС.
Подразделения батальона будут восстанавливать подъездные дороги к жилым домам и районам, оказавшимся в зоне паводка.
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ФОТО: МЧС РФ//РИА Новости
ТЕГИ:Иркутская Область
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