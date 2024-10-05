Военкору Поддубному присвоят звание почетного гражданина Белгородской области

Военный корреспондент Евгений Поддубный получит звание почетного гражданина Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Путин присвоил военкору Поддубному звание Героя России

Как отметил губернатор, власти начали процедуру присвоения звания.

«Дорогой Евгений, гордимся тобой, скорейшего выздоровления, мы ждем тебя дома», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Ранее президент Владимир Путин присвоил Поддубному звание Героя России. Отмечается, что военкор получил награду за мужество и героизм, которые проявил при исполнении служебного долга.

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