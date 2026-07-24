Военкор Поддубный помог многодетной семье из Омска избежать выселения из муниципального жилья

Семью, около десяти лет снимающую муниципальное жилье, исключили из очереди на получение собственной квартиры и потребовали освободить занимаемую.

Проблему решили после разговора Поддубного с мэром города Сергеем Шелестом. Сейчас многодетную семью восстановили в очереди, ее права полностью восстановили.

