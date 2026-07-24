Военкор Поддубный помог многодетной семье из Омска избежать выселения из муниципального жилья

Многодетная семья из Омска избежала выселения из муниципального жилья благодаря помощи военного корреспондента, Героя России Евгения Поддубного. Мама девятерых детей Наталья Романова вовремя не подала в администрацию документ, подтверждающий статус малоимущей семьи.

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Семью, около десяти лет снимающую муниципальное жилье, исключили из очереди на получение собственной квартиры и потребовали освободить занимаемую.

Проблему решили после разговора Поддубного с мэром города Сергеем Шелестом. Сейчас многодетную семью восстановили в очереди, ее права полностью восстановили.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов

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