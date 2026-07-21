Поддубный назвал учителя важнейшей фигурой в патриотическом воспитании молодежи

Педагог является важнейшей фигурой в процессе патриотического воспитания молодежи. Так, возвращение воспитательной функции в школы должно сопровождаться наделением педагога особым статусом. Об этом рассказал Герой России Евгений Поддубный, комментируя подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ о мерах поддержки учителей.

Путин ввел в РФ дополнительные меры поддержки учителей

Указ Владимира Путина содержит меры по профессиональному развитию учителей, наставничество для начинающих педагогов, а также бесплатную помощь юриста. Также указом предусмотрена защита учителей от угроз, которые связаны с их профессиональной деятельностью. Помимо прочего, учителям, имеющим стаж более 25 лет, присвоят звание «Ветеран труда».


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ФОТО: РИА Новости

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