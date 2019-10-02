«Маменькин сынок описался». Военкор раскритиковал избитого на курсах «Бастион» журналиста
Военный обозреватель Виктор Баранец в эфире НСН заявил, что не верит редактору РИА Новости, который пожаловался на жестокое избиение на курсах для журналистов «Бастион».
Редактора МИА «Россия сегодня» Святослав Павлов написал заявление в Главное военное следственное управление СКР, обвинив организаторов курсов экстремальной журналистики «Бастион-2019» в превышении полномочий. Журналист рассказал, что во время имитации захвата заложников севастопольские морпехи, изображавшие террористов, чересчур вжились в роль. По его словам, он и его коллеги были жестоко избиты, при этом одному из «заложников» отбили почки, другой девушке – порвали ухо.
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец в эфире НСН заявил, что неоднократно проходил курсы «Бастион» и не замечал того, на что пожаловался Павлов.
«Я не раз участвовал в подготовке журналистов на курсах "Бастион", прежде чем выезжать в горячую точку. Я не могу привести фактов, о которых говорит юный борзописец. Во время обучения журналистов в "Бастионе" готовят, прежде всего, к тому, как грамотно вести себя на поле боя, с кем можно общаться, с кем нет, как вести себя в случае, если вы стали заложником, и спасти свою жизнь», - сказал он.
«Мне кажется, что он просто маменькин сынок, а не журналист»
Баранец также заявил, что считает заявление журналиста Павлова «мерзким поклепом».
«В данном случае юный репортер, мне кажется, просто играет в дешевую игру, чтобы обрести популярность и поднять рейтинг, которого нет. Это заявление – позорный и мерзкий поклеп на организацию, которая заботится о том, чтобы журналист в горячей точке остался жив. Если этот мальчик описался, если ему показалось, что с ним обращались слишком жестоко – мне кажется, что он просто маменькин сынок, а не журналист», - заключил военкор.
Ранее сам Павлов в беседе НСН заявил, что после пройденных курсов зафиксировал травмы. В Следственном комитете ему сообщили, чтобы проведут проверку, по итогам которого примут решение в возбуждении или отказе от возбуждения уголовного дела.
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