«Маменькин сынок описался». Военкор раскритиковал избитого на курсах «Бастион» журналиста

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец в эфире НСН заявил, что неоднократно проходил курсы «Бастион» и не замечал того, на что пожаловался Павлов.

«Я не раз участвовал в подготовке журналистов на курсах "Бастион", прежде чем выезжать в горячую точку. Я не могу привести фактов, о которых говорит юный борзописец. Во время обучения журналистов в "Бастионе" готовят, прежде всего, к тому, как грамотно вести себя на поле боя, с кем можно общаться, с кем нет, как вести себя в случае, если вы стали заложником, и спасти свою жизнь», - сказал он.