Военкор Хайруллин потребовал извинений от Алаудинова

Российский военный журналист Марат Хайруллин потребовал извинений от замначальника главного военно-политического управления Минобороны, генерал-майора Апти Алаудинова за то, что тот назвал его «великим сказочником». Соответствующее видеообращение Хайруллин опубликовал в своем Telegram-канале.

Алаудинов: ВСУ стягивают ресурсы к Курской области

Ранее в одном из своих видео Алаудинов, комментируя слова Хайруллина о преимуществе России над Украиной по количеству беспилотников, назвал его «великим сказочником».

Военкор отметил, что «в будущем» командиру спецназа «Ахмат» придется извиниться за свои слова, и также пообещал доказать правдивость своего утверждения.

Ранее Алаудинов заявил, что Россия уже победила в специальной военной операции, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЖурналистыСпецоперация

Горячие новости

Все новости

партнеры