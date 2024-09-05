Военкор Хайруллин потребовал извинений от Алаудинова

Ранее в одном из своих видео Алаудинов, комментируя слова Хайруллина о преимуществе России над Украиной по количеству беспилотников, назвал его «великим сказочником».

Военкор отметил, что «в будущем» командиру спецназа «Ахмат» придется извиниться за свои слова, и также пообещал доказать правдивость своего утверждения.

Ранее Алаудинов заявил, что Россия уже победила в специальной военной операции, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



