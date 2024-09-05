Военкор Хайруллин потребовал извинений от Алаудинова
Российский военный журналист Марат Хайруллин потребовал извинений от замначальника главного военно-политического управления Минобороны, генерал-майора Апти Алаудинова за то, что тот назвал его «великим сказочником». Соответствующее видеообращение Хайруллин опубликовал в своем Telegram-канале.
Ранее в одном из своих видео Алаудинов, комментируя слова Хайруллина о преимуществе России над Украиной по количеству беспилотников, назвал его «великим сказочником».
Военкор отметил, что «в будущем» командиру спецназа «Ахмат» придется извиниться за свои слова, и также пообещал доказать правдивость своего утверждения.
Ранее Алаудинов заявил, что Россия уже победила в специальной военной операции, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Певица Клава Кока заступилась за девочку-квадробера, обиженную певицей Mia Boyka
- ОКР зарезервировал средства на поддержку атлетов на зимней Олимпиаде 2026 года
- Австрия заявила о намерении стать площадкой для переговоров по Украине
- Новым главой МИД Украины назначен Андрей Сибига
- Певица Zivert заявила о возобновлении концертной деятельности
- В Госдуме рассказали, как мошенники обманывают школьников в сети
- Россиянам рассказали о росте зарплат на 4% в 2025 году
- Житель Севастополя получил 16 лет колонии за госизмену
- 74-летняя Сигурни Уивер будет сниматься в «Аватаре 4» и «Аватаре 5»
- МВД сообщило о двукратном росте оформленных загранпаспортов с биометрией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru