Военком Карелии заявил о борьбе «с сатаной с головой в другом месте»

По его словам, «голова этой Гидры находится в другом месте».

В ходе совещания он обратил внимание на списки бронирования сотрудников предприятий от частичной мобилизации, в которые руководители компаний вносят едва ли не всех своих работников

«Нахальству некоторых руководителей удивляюсь, когда бронируют дворника, грузчика, полотера, уборщика помещений. Вы что, с ума посходили все... тогда кто же будет выполнять другие задачи?» - указал военком.

Ранее военный комиссар Москвы Максим Локтев заявил, что с начала текущего года в столицена контрактную службу поступили более 200 граждан иностранных государств, сообщает RT.

