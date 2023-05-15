Военком Карелии заявил о борьбе «с сатаной с головой в другом месте»
Военный комиссар Карелии Андрей Артемьев на совещании в мэрии Петрозаводска заявил, что Россия борется с сатаной, однако это «не только Украина», сообщает РБК.
По его словам, «голова этой Гидры находится в другом месте».
В ходе совещания он обратил внимание на списки бронирования сотрудников предприятий от частичной мобилизации, в которые руководители компаний вносят едва ли не всех своих работников
«Нахальству некоторых руководителей удивляюсь, когда бронируют дворника, грузчика, полотера, уборщика помещений. Вы что, с ума посходили все... тогда кто же будет выполнять другие задачи?» - указал военком.
Ранее военный комиссар Москвы Максим Локтев заявил, что с начала текущего года в столицена контрактную службу поступили более 200 граждан иностранных государств, сообщает RT.
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