Военэксперт допустил, что в России могут мобилизовать до 11 миллионов человек
В случае необходимости в России могут мобилизовать до 11 миллионов человек, заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.
«Происходящее вокруг России предопределяет то, что мы должны держать армию в полной боевой готовности, готовиться к отражению агрессии», — пояснил он в беседе с NEWS.ru.
Он также напомнил, что после объявления частичной мобилизации военкоматы перешли на усиленный режим работы для детализации мобилизационных планов.
Ранее зампред думского комитета по обороне Алексей Журавлев в интервью «Абзацу» допустил, что мужскому населению России необходимо подготовиться к возможной мобилизации. По его словам, сейчас добровольцев хватает, однако важно учитывать долгосрочные угрозы. В том числе те, что исходят от Запада, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Певцова сняли с гастролей театра «Ленком» в Санкт-Петербурге
- СМИ: В 2024 году Россия потратила почти четверть резервов ФНБ
- Картаполов заявил, что в новой мобилизации нет необходимости
- Военэксперт допустил, что в России могут мобилизовать до 11 миллионов человек
- СМИ: Москвичке, грубо оскорбившей русских, грозит 25 лет колонии
- СМИ: Жители Подмосковья пожаловались в СКР на незаконную платную дорогу
- «Шоу надо?»: Лукашенко объяснил, почему не участвует в предвыборных дебатах
- Песков заявил о готовности Москвы оказывать помощь Приднестровью в вопросах газа
- Россиянам рассказали, какую прибавку к пенсии они получат с февраля
- Ввоз китайских автомобилей в Россию вырос на 50%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru