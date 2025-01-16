Военэксперт допустил, что в России могут мобилизовать до 11 миллионов человек

«Происходящее вокруг России предопределяет то, что мы должны держать армию в полной боевой готовности, готовиться к отражению агрессии», — пояснил он в беседе с NEWS.ru.

Он также напомнил, что после объявления частичной мобилизации военкоматы перешли на усиленный режим работы для детализации мобилизационных планов.

Ранее зампред думского комитета по обороне Алексей Журавлев в интервью «Абзацу» допустил, что мужскому населению России необходимо подготовиться к возможной мобилизации. По его словам, сейчас добровольцев хватает, однако важно учитывать долгосрочные угрозы. В том числе те, что исходят от Запада, передает «Радиоточка НСН».

