В Минобороны России сообщили, что за осень призвали 133 тысячи человек

В ведомстве сообщили, что за осенний призыв были призваны 133 тысячи человек.

В Минобороны России отметили, что новобранцев не направляли в пункты дислокации в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях или для участия в спецоперации.

Отслужившие призывники своевременно уволены и направлены к местам проживания.



Кроме того, большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность.

Ранее единоразовую выплату за подписание контракта с Минобороны и отправку в зону спецоперации России на Украине увеличили до 3,6 миллиона рублей в Самарской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

