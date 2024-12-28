В Минобороны России сообщили, что за осень призвали 133 тысячи человек

Осенний призыв 2024 в России завершен, сообщили в российском Минобороны.

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В ведомстве сообщили, что за осенний призыв были призваны 133 тысячи человек.

В Минобороны России отметили, что новобранцев не направляли в пункты дислокации в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях или для участия в спецоперации.

Отслужившие призывники своевременно уволены и направлены к местам проживания.

Кроме того, большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность.

Ранее единоразовую выплату за подписание контракта с Минобороны и отправку в зону спецоперации России на Украине увеличили до 3,6 миллиона рублей в Самарской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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