Водонаева прокомментировала свой допрос в полиции
Телеведущая Алена Водонаева рассказала, как проходил допрос в полиции и о поведении сотрудников правоохранительных органов.
Водонаеву вызвали в полицию после её высказываний о «рожающем быдле». Модель ранее раскритиковала решение властей увеличить выплаты по программе материнского капитала. По её мнению, «отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки» станет рожать детей просто ради получения этих средств.
Как сообщает РИА Новости, Водонаева отметила корректность, деликатность и интеллигентность полицейских при ее допросе. Она подчеркнула, что претензий к ним у нее нет. При этом экс-участница шоу «Дом-2» добавила, что впредь будет внимательней подходить к выбору слов. Разговор, по словам девушки, длился примерно полтора часа.
Адвокат Водонаевой Екатерина Гордон заявила, что результат проверки станет известен после проведения лингвистической экспертизы. Как пишет агентство, в случае «попытки натянуть на статью» защита попросит поддержки общественности.
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