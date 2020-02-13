Водонаева прокомментировала свой допрос в полиции

Как сообщает РИА Новости, Водонаева отметила корректность, деликатность и интеллигентность полицейских при ее допросе. Она подчеркнула, что претензий к ним у нее нет. При этом экс-участница шоу «Дом-2» добавила, что впредь будет внимательней подходить к выбору слов. Разговор, по словам девушки, длился примерно полтора часа.

Адвокат Водонаевой Екатерина Гордон заявила, что результат проверки станет известен после проведения лингвистической экспертизы. Как пишет агентство, в случае «попытки натянуть на статью» защита попросит поддержки общественности.

