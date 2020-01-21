Поклонская ответила Водонаевой, возмутившейся рожающему «быдлу»
Депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская ответила телеведущей и экс-участнице шоу «Дом-2» Алене Водонаевой. Последняя недавно вызвала скандал, заявив, что из-за выдачи материнского капитала за первенцев в стране начнут больше рожать «нищие россияне и быдло».
В своем Telegram-канале назвала слова Водонаевой «оскорбительным бредом» и добавила, что подобные высказывания не заслуживают целых шоу на федеральных каналах. По словам депутата, для «дам с большими губами» есть специальные передачи наподобие «Дома-2».
Незадолго до этого Поклонская заступилась за телеведущего Ивана Урганта, которого православные активисты потребовали лишить российского гражданства из-за его шутки, когда в эфире передачи была продемонстрирована пародирующая икону фотокомпиляция, отмечает «Свободная пресса».
Отметим, что ранее Водонаеву резко раскритиковал депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, она оскорбили миллионы россиян своими «куриными мозгами». Также он заявил, что работа Водонаевой — быть эскортницей-содержанкой, отмечает РИА Новости.
Кроме того, Милонов призвал привлечь Водонаеву в ответственности за экстремизм и отправить на один год на Новую землю, пишет Газета.ру
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