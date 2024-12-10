Водочного магната Шефлера внесли в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг включил водочного магната Юрия Шефлера в свой список террористов и экстремистов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что кроме самого Шефлера в перечень внесли связанные с ним компании.
«Амбер Бевередж Груп Холдинг С.А.Р.Л. (Amber Beverage Group Holding S.A.R.L., Люксембург). Столи Труп С.А.Р.Л. (Stoli Group S.A.R.L., Люксембург)», - уточняется в сообщении.
Ранее Тамбовский районный суд по иску Генпрокуратуры постановил обратить активы Шефлер в доход государства, следует из постановления суда. Как указала сторона обвинения, бизнесмен финансировал фонд, который поддерживает Вооружённые силы Украины, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru