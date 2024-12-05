Дом тещи журналиста Невзорова изъяли в пользу государства

Летом 2024 года супруги Александр и Лидия Невзоровы были признаны экстремистским объединением, а их деятельность в РФ была запрещена, напоминает RT.

Затем прокуратура обратилась в суд с иском о признании недействительной сделки, в результате которой жена журналиста продала недвижимость своей матери.

«Суд признал недействительным договор купли-продажи... заключенный между Невзоровой и Колесниковой, земельного участка в посёлке Лисий Нос, улицо Новоцентральная, жилого дома на этом участке», - говорится в сообщении.

По решению суда, указанная изъятые землю и дом зачислили на баланс Федерального агентства по управлению госимуществом.

Ранее судебные приставы изъяли и передали в доход государства акции двух компаний украинского миллиардера Игоря Коломойского (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

