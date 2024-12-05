Дом тещи журналиста Невзорова изъяли в пользу государства
Приморский районный суд Санкт-Петербурга изъял в пользу государства землю и дом, которые принадлежали тёще журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иноагентом) Наталии Колесниковой. Об этом объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Летом 2024 года супруги Александр и Лидия Невзоровы были признаны экстремистским объединением, а их деятельность в РФ была запрещена, напоминает RT.
Затем прокуратура обратилась в суд с иском о признании недействительной сделки, в результате которой жена журналиста продала недвижимость своей матери.
«Суд признал недействительным договор купли-продажи... заключенный между Невзоровой и Колесниковой, земельного участка в посёлке Лисий Нос, улицо Новоцентральная, жилого дома на этом участке», - говорится в сообщении.
По решению суда, указанная изъятые землю и дом зачислили на баланс Федерального агентства по управлению госимуществом.
Ранее судебные приставы изъяли и передали в доход государства акции двух компаний украинского миллиардера Игоря Коломойского (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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