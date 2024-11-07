Водителям в Саратове разрешили скрываться от БПЛА с превышением скорости
Водителям в Саратове позволили развивать скорость свыше 135 километров в час, если необходимо избежать атаки беспилотного летательного аппарата. В таком случае жителей за рулем не будут привлекать к административной ответственности, сообщили в администрации областного центра.
Как пояснили в мэрии, при таких обстоятельствах данные действия расцениваются, как совершенные в условиях крайней необходимости. Ранее городская администрация Саратова опубликовала памятку на случай, если БПЛА застал гражданина за рулем. Водителю следует выйти из машины и спрятаться, а если дорога пустая – разогнаться и резко затормозить при пикировании дрона.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее волонтёры из приграничных районов Курской области пожаловались на штрафы по видеокамерам за превышение скорости во время вывоза местных жителей и раненых.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru