Водителям разрешили размещать квадратные номера на автомобилях спереди
Сотрудники ГИБДД не будет выписывать штрафы автолюбителям за номера нестандартного размера. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».
Отмечается, что соответствующие изменения внесены в ГОСТ Росстандартом. Теперь квадратные государственные номерные знаки разрешено устанавливать на японских, американских и некоторых советских автомобилях не только сзади, но и спереди. Ранее за размещение такого номера спереди автовладельцам грозил штраф в размере 500 рублей.
Зампред комитета классических автомобилей Российской автомобильной ассоциации Петр Шляхин одобрил нововведение, отметив снятие «очередного ограничения прав и свобод граждан». По его словам, размещение подобных номеров спереди абсолютно безопасно и уже давно разрешена в других странах.
Ранее сообщалось, что правительство России утвердило «дорожную карту» мероприятий, направленных на дополнительное нормативно-правовое регулирование развития средств индивидуальной мобильности. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru