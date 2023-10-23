Водителям разрешили размещать квадратные номера на автомобилях спереди

Отмечается, что соответствующие изменения внесены в ГОСТ Росстандартом. Теперь квадратные государственные номерные знаки разрешено устанавливать на японских, американских и некоторых советских автомобилях не только сзади, но и спереди. Ранее за размещение такого номера спереди автовладельцам грозил штраф в размере 500 рублей.

Зампред комитета классических автомобилей Российской автомобильной ассоциации Петр Шляхин одобрил нововведение, отметив снятие «очередного ограничения прав и свобод граждан». По его словам, размещение подобных номеров спереди абсолютно безопасно и уже давно разрешена в других странах.

Ранее сообщалось, что правительство России утвердило «дорожную карту» мероприятий, направленных на дополнительное нормативно-правовое регулирование развития средств индивидуальной мобильности. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

