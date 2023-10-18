Водителям посоветовали заменить шины и масло для подготовки авто к зиме

Автомобилистам следует заранее подготовить свои транспортные средства к зиме. Об этом пишет «ФедералПресс».

Одна из главных задач при подготовке авто к холодам — замена шин. При этом шипованную резину рекомендуется ставить, если машина используется преимущественно за городом: на городских дорогах, которые чистят и посыпают реагентами, использовать такие шины не рационально.

Также перед зимним сезоном нужно проверить тормозные колодки и диски, состояние тормозных цилиндров и их пыльники, при необходимости следует проверить герметичность системы и заменить вышедшие из строя детали. Кроме того, в двигателе необходимо заменить масло, имеющее низкую вязкость, установить новый фильтр, а также проверить состояние приводных ремней и свечей зажигания.

Зимой двигателю нужно правильное охлаждение, чтобы избежать быстрого износа помпы и выхода системы из строя. Следует использовать специальную охлаждающую жидкость и менять антифриз раз в 1,5 года. Также стоит обратить внимание на аккумулятор: ставить устройство мощности, предусмотренной заводом-изготовителем, и следить за уровнем электролита — специальной жидкости в нем.

Кроме того, перед наступлением зимы необходимо убедиться в исправности рулевой системы и ходовой части авто, сделав развал-схождение и проверив рулевое управление. Также рекомендуется провести антикоррозийную обработку кузова или покрыть его защитными средствами на полимерной основе. При этом следует обработать уплотнительные резинки, электрозеркала и замки, чтобы они не пострадали при сильных холодах.

Водителям стоит заранее обзавестись всеми предметами, которые могут понадобиться зимой: щеткой для очистки снега, скребком для стекла, лопатой, буксировочным тросом, проводами для аккумулятора, моторным маслом, предохранителями и запасными лампами для фар.

