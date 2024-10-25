Водителю упавшего в реку Мойку автобуса дали шесть лет колонии

Инцидент, в результате которого погибли семь человек, произошёл 10 мая. Суд установил, что Курбонов, управляя автобусом с превышением скорости, наехал на бордюрный камень, выехал на тротуар, наехал на металлическое ограждение и остановившиеся автомобили.

«Водитель неверно оценил дорожную ситуацию, не принял все возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки автобуса... допустил падение автобуса в реку», - заявила сторона обвинения.

По решению суда Курбонову было назначено наказание в виде шести лишения свободы. После освобождения в течение 2,5 лет ему будет запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

Ранее суд арестовал правоохранителя, который в нетрезвом виде сбил женщину-пешехода в Далматово (Курганская область), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

