Под Нижним Новгородом 12 человек пострадали в ДТП с автобусом

Рейсовый автобус попал в аварию в Кстовском округе Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

По данным ведомства, ДТП произошло около 07:25 мск на 8-м километре дороги Нижний Новгород-Кстово. Предварительно, водитель автобуса, не выдержав безопасную дистанцию, столкнулся с двигавшимся впереди большегрузом.

Как сообщили в Минздраве Нижегородской области, в результате аварии пострадали 12 человек, травмы получил в том числе 17-летний подросток. Четырех пострадавших госпитализировали в Кстовскую районную больницу, всех остальных направили на амбулаторное лечение после оказания медицинской помощи.

Ранее в Тюменской области в ДТП с автобусом пострадали девять человек.

