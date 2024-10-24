Под Нижним Новгородом 12 человек пострадали в ДТП с автобусом
Рейсовый автобус попал в аварию в Кстовском округе Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном главке МВД.
По данным ведомства, ДТП произошло около 07:25 мск на 8-м километре дороги Нижний Новгород-Кстово. Предварительно, водитель автобуса, не выдержав безопасную дистанцию, столкнулся с двигавшимся впереди большегрузом.
Как сообщили в Минздраве Нижегородской области, в результате аварии пострадали 12 человек, травмы получил в том числе 17-летний подросток. Четырех пострадавших госпитализировали в Кстовскую районную больницу, всех остальных направили на амбулаторное лечение после оказания медицинской помощи.
Ранее в Тюменской области в ДТП с автобусом пострадали девять человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru