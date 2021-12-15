Водительские права разрешили использовать для идентификации

В настоящее время, использовать для этих целей водительские права могут только профессиональные участники рынка ценных бумаг. Принятый закон предоставляет такую возможность операторам мобильной и почтовой связи, а также страховым брокерам, лизинговым компаниям и ломбардам.

Отмечается, что данные водительских прав будут дополнением, таким же, как СНИЛС или ИНН. Основным же средством идентификации по-прежнему остаётся паспорт гражданина.

Ранее в Уфе было возбуждено уголовное дело в отношении бывших сотрудников МРЭО ГИБДД, которые подозреваются в продаже водительских прав, сообщает RT.