Водительские права разрешили использовать для идентификации
Депутаты Госдумы приняли закон, который позволяет организациям, осуществляющим операции с деньгами или имуществом, идентифицировать клиентов посредством водительского удостоверения, сообщает РИА Новости.
В настоящее время, использовать для этих целей водительские права могут только профессиональные участники рынка ценных бумаг. Принятый закон предоставляет такую возможность операторам мобильной и почтовой связи, а также страховым брокерам, лизинговым компаниям и ломбардам.
Отмечается, что данные водительских прав будут дополнением, таким же, как СНИЛС или ИНН. Основным же средством идентификации по-прежнему остаётся паспорт гражданина.
Ранее в Уфе было возбуждено уголовное дело в отношении бывших сотрудников МРЭО ГИБДД, которые подозреваются в продаже водительских прав, сообщает RT.
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