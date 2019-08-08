Дача советских лидеров в Крыму продана за 1,2 млрд рублей

Место отдыха советских лидеров в Крыму, которое выставили на продажу в марте текущего года, продали за 1,2 млрд рублей. Об этом сообщила в среду министр имущественных и земельных отношений республики Анна Анюхина, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что все полученные за продажу дачи средства пополнят бюджет Крыма. Имя покупателя не называется, однако, известно, что это юридическое лицо.

Дача, в которой любил проводить время генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев, расположена на юге полуострова. Она была построена в 1955 году. По информации ТАСС, сегодня она представляет санаторий с садово-парковым ансамблем площадью 27 гектар и частным пляжем в 700 метров.

Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума. Украина и ряд других стран не признали результаты народного голосования. В частности, 7 августа президент Турции Эрдоган вновь определил свою позицию о принадлежности Крыма.



