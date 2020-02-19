«Водители не согласны с ограничениями!» Автоспортсмен о нарушениях ПДД

Конфискация автомобилей и внедрение системы штрафных баллов для автолюбителей позволит значительно сократить число нарушителей правил дорожного движения (ПДД) на дорогах в России, считает заместитель руководителя дирекции фото- и видеофиксации Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы Егор Чернов. «Штрафы - это только одна из мер. Штраф должен быть психологическим и финансовым барьером для человека-нарушителя», - заявил он.

По его мнению, повышение штрафов не является «панацеей», которая исправит ситуацию на дорогах. «Мы можем сделать штрафы в 1 млн рублей, и нарушения все равно будут», - сообщил представитель ЦОДД. «Если говорить про Москву, то повышение штрафов уже давно назрело. 250 рублей за превышение скорости - это смешно. Это меньше 1 часа парковки в центре Москвы. Для Москвы данное повышение штрафов я считаю актуальным и достаточно правильным», - сказал Чернов.

Генеральный директор Академии водительского мастерства, автоспортсмен Александр Каминский в эфире НСН выразил мнение, что водители нарушают, потому что не согласны с установленными на дорогах ограничениями.