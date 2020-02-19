«Водители не согласны с ограничениями!» Автоспортсмен о нарушениях ПДД
Генеральный директор Академии водительского мастерства, автоспортсмен Александр Каминский в эфире НСН заявил, что повышение штрафов не решит проблему нарушения ПДД.
Конфискация автомобилей и внедрение системы штрафных баллов для автолюбителей позволит значительно сократить число нарушителей правил дорожного движения (ПДД) на дорогах в России, считает заместитель руководителя дирекции фото- и видеофиксации Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы Егор Чернов. «Штрафы - это только одна из мер. Штраф должен быть психологическим и финансовым барьером для человека-нарушителя», - заявил он.
По его мнению, повышение штрафов не является «панацеей», которая исправит ситуацию на дорогах. «Мы можем сделать штрафы в 1 млн рублей, и нарушения все равно будут», - сообщил представитель ЦОДД. «Если говорить про Москву, то повышение штрафов уже давно назрело. 250 рублей за превышение скорости - это смешно. Это меньше 1 часа парковки в центре Москвы. Для Москвы данное повышение штрафов я считаю актуальным и достаточно правильным», - сказал Чернов.
Генеральный директор Академии водительского мастерства, автоспортсмен Александр Каминский в эфире НСН выразил мнение, что водители нарушают, потому что не согласны с установленными на дорогах ограничениями.
«Неотвратимость наказания в случае с административными правонарушениями технически невозможна. У каждого столба, куста по всей стране невозможно повесить камеру или поставить инспектора. Чтобы нарушения были наказуемыми, они должны быть зарегистрированными. Развернулся через двойную сплошную где-то в лесу на дороге, и никто не заметил. Превысил скорость на каком-то участке, где олени бегают. Водитель надеется, что его не поймают, поэтому он нарушает. Обычного преступника будут ловить, пока не поймают. А за то, что ты превысил скорость на 20 км/ч, никто бегать не будет. Не поймали и ладно. Штрафы должны быть, но это не должно быть единственным методом. Ужесточение не работает. Водители нарушают, потому что они не согласны с тем порядком, который установлен. Знак стоит 60. Водители справедливо не согласны. Понастроили магистралей в центре города. Хорды, шоссе, эстакады, отбойники, пять полос движения в каждую сторону. Дорога прямая, ограничение 60 км/ч. Впереди камера. Я не хочу ехать 60. А низкий штраф – возможность быстро и недорого откупиться, но поехать с адекватной стоимостью. Те, кто ставят подобные ограничения – непрофессионалы», - добавил он.
Согласно статистике ЦОДД, только за прошлый год в авариях на дорогах столицы погибли больше 400 человек. Представители Центра уверены, что увеличением штрафов удалось снизить коэффициент социального риска в Москве. По их словам, он сейчас меньше 4.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В Иране скончались двое заражённых коронавирусом
- Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову
- Минэкономразвития понизило прогноз по численности населения России
- Голунов воздержался от комментариев по признанию вины полицейским
- Обвиняемый по делу Голунова полицейский признал вину и дал показания на начальника