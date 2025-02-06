Водители мусоровозов спасли более 30 животных от смерти в московских контейнерах

По данным Группы ЭкоЛайн, водители и сотрудники региональных операторов, комплексов по обращению с отходами Москвы и Московской области регулярно находят как погибших, так и живых питомцев.

«За 2023 год работники спасли 10 котят и восемь щенят, в 2024 году - семь котят и девять щенят, и все они довольно счастливо живут в семьях сотрудников», - сообщила заместитель генерального директора Группы ЭкоЛайн Елена Вишнякова.

Спасенным животным находят новый дом.

Ранее специалист по поведению кошек Саба Саиед объяснила, почему питомцам не нужны дорогие игрушки, напоминает журнал «Профиль».

