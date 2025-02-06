Водители мусоровозов спасли более 30 животных от смерти в московских контейнерах
6 февраля 202521:57
Работники мусороперерабатывающих предприятий в 2023–2024 годах спасли более 30 собак и кошек, оставленных в столичных контейнерах с отходами, сообщил Российский экологический оператор.
По данным Группы ЭкоЛайн, водители и сотрудники региональных операторов, комплексов по обращению с отходами Москвы и Московской области регулярно находят как погибших, так и живых питомцев.
«За 2023 год работники спасли 10 котят и восемь щенят, в 2024 году - семь котят и девять щенят, и все они довольно счастливо живут в семьях сотрудников», - сообщила заместитель генерального директора Группы ЭкоЛайн Елена Вишнякова.
Спасенным животным находят новый дом.
Ранее специалист по поведению кошек Саба Саиед объяснила, почему питомцам не нужны дорогие игрушки, напоминает журнал «Профиль».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru