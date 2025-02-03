Путин поручил выделить землю под строительство приютов для животных

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить возможность выдачи земельных участков некоммерческим организациям (НКО) для строительства приютов для животных. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

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Уточняется, что для строительства подобных объектов может быть выдана земля, находящаяся в государственной либо муниципальной собственности.

Помимо прочего кабмину к 1 июля поручено разработать дополнительные меры поддержки, которые будут направлены на создание и функционирование приютов для животных. При необходимости рекомендуется внести соответствующие изменения в законодательство РФ.

Ранее президент фонда помощи бездомным животным «Ника» Вера Митина сообщила «Радиоточке НСН», что животные в приютах проходят медицинский осмотр и получают необходимую вакцинацию, кроме того сотрудники приютов стараются максимально адаптировать питомцев к жизни в обществе. Потому опасения людей по поводу здоровья животных из приютов чаще всего беспочвенны.

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ФОТО: РИА Новости
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