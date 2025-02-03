Путин поручил выделить землю под строительство приютов для животных

Уточняется, что для строительства подобных объектов может быть выдана земля, находящаяся в государственной либо муниципальной собственности.

Помимо прочего кабмину к 1 июля поручено разработать дополнительные меры поддержки, которые будут направлены на создание и функционирование приютов для животных. При необходимости рекомендуется внести соответствующие изменения в законодательство РФ.

Ранее президент фонда помощи бездомным животным «Ника» Вера Митина сообщила «Радиоточке НСН», что животные в приютах проходят медицинский осмотр и получают необходимую вакцинацию, кроме того сотрудники приютов стараются максимально адаптировать питомцев к жизни в обществе. Потому опасения людей по поводу здоровья животных из приютов чаще всего беспочвенны.

