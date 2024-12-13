«Водители и врачи»: Каждый девятый россиянин встретит Новый год на работе

Каждый девятый мужчина в России (11%) встретит Новый год на работе, о планах поработать в новогоднюю ночь сообщили также 2% женщин, следует из опроса SuperJob.

Среди профессий, которые вынуждают отказаться от привычного празднования, в этом году инженеры, рабочие непрерывных производств, водители, полицейские, врачи, охранники, а также представители аварийно-спасательных служб.

«Семья, коллеги и друзья»: Каждый шестой россиянин купит себе подарок на Новый год

При этом 3 из 4 россиян планируют отмечать Новый год в кругу семьи. Отмечается также, что каждый пятый россиянин (19%) проведет новогодние каникулы на работе. 37% россиян проведут большую часть новогодних каникул дома с семьей. Еще 6% респондентов признались, что в начале января будут отдыхать на даче, 6% отправятся в гости к друзьям или родственникам, 4% - собираются путешествовать по России.

Ранее PR-директор сервиса путешествий МТС Travel Анастасия Самойлова сообщила «Радиоточке НСН», что большая часть россиян готовы потратить на новогоднее путешествие не больше 100 тысяч рублей на человека. Еще 30% потратят на поездку 30-50 тысяч рублей на человека. Только 8% готовы потратить больше 150 тысяч рублей на человека.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / IMAGO / Science Photo Library
ТЕГИ:РаботаНовый ГодОпрос

Горячие новости

Все новости

партнеры