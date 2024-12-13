«Водители и врачи»: Каждый девятый россиянин встретит Новый год на работе

Каждый девятый мужчина в России (11%) встретит Новый год на работе, о планах поработать в новогоднюю ночь сообщили также 2% женщин, следует из опроса SuperJob.

Среди профессий, которые вынуждают отказаться от привычного празднования, в этом году инженеры, рабочие непрерывных производств, водители, полицейские, врачи, охранники, а также представители аварийно-спасательных служб.