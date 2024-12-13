«Водители и врачи»: Каждый девятый россиянин встретит Новый год на работе
Каждый девятый мужчина в России (11%) встретит Новый год на работе, о планах поработать в новогоднюю ночь сообщили также 2% женщин, следует из опроса SuperJob.
Среди профессий, которые вынуждают отказаться от привычного празднования, в этом году инженеры, рабочие непрерывных производств, водители, полицейские, врачи, охранники, а также представители аварийно-спасательных служб.
При этом 3 из 4 россиян планируют отмечать Новый год в кругу семьи. Отмечается также, что каждый пятый россиянин (19%) проведет новогодние каникулы на работе. 37% россиян проведут большую часть новогодних каникул дома с семьей. Еще 6% респондентов признались, что в начале января будут отдыхать на даче, 6% отправятся в гости к друзьям или родственникам, 4% - собираются путешествовать по России.
Ранее PR-директор сервиса путешествий МТС Travel Анастасия Самойлова сообщила «Радиоточке НСН», что большая часть россиян готовы потратить на новогоднее путешествие не больше 100 тысяч рублей на человека. Еще 30% потратят на поездку 30-50 тысяч рублей на человека. Только 8% готовы потратить больше 150 тысяч рублей на человека.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: У актрисы Галины Польских обнаружили пневмофиброз легких
- «Водители и врачи»: Каждый девятый россиянин встретит Новый год на работе
- Банки ОАЭ удлинили срок проведения платежей с Россией
- В МИД Латвии заявили, что у Украины хватит оружия до лета 2025 года
- Россиян предупредили о новом способе мошенничества с клонами банковских карт
- Посол КНР рассказал об оптимизации двусторонней торговли Китая и России
- СМИ: Трамп может нанести удары по Ирану, чтобы помешать ядерной программе
- Над Владимирской областью уничтожили четыре беспилотника ВСУ
- В Госдуме рассмотрят поправки в законопроект о спецсчетах иноагентов
- В Белгородской области при атаке БПЛА погиб боец самообороны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru