Названы пять ошибок при хранении зимних шин

Неправильное хранение зимних шин может за один сезон ухудшить их свойства и сократить срок службы, предупредил руководитель автосервиса FIT SERVICE Николай Погуляев в беседе с «Лентой.ру». По его словам, шины нужно держать в сухом, проветриваемом и темном помещении при температуре от 0 до +25 градусов, вдали от источников тепла и химии.

Одной из главных ошибок он назвал хранение в неподходящих местах — на балконах, в металлических гаражах или на улице. В таких условиях резина быстрее стареет, теряет эластичность, увеличиваются шум и вибрации, а тормозной путь на скользкой дороге становится длиннее.

Эксперт подчеркнул, что важен и способ хранения. Шины без дисков должны стоять вертикально с периодическим проворачиванием, а колеса в сборе можно складывать или подвешивать, но также нужно регулярно менять их положение. Кроме того, перед хранением шины необходимо очищать от грязи и реагентов, иначе они разрушают резину и диски.

Погуляев также предостерег от герметичной упаковки и неправильного давления. Плотные пакеты без вентиляции вызывают конденсат и ускоряют износ, а полностью спущенные или перекачанные колеса могут деформироваться. Оптимально немного снизить давление и периодически проворачивать шины, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина
