Названы пять ошибок при хранении зимних шин

Неправильное хранение зимних шин может за один сезон ухудшить их свойства и сократить срок службы, предупредил руководитель автосервиса FIT SERVICE Николай Погуляев в беседе с «Лентой.ру». По его словам, шины нужно держать в сухом, проветриваемом и темном помещении при температуре от 0 до +25 градусов, вдали от источников тепла и химии.

Одной из главных ошибок он назвал хранение в неподходящих местах — на балконах, в металлических гаражах или на улице. В таких условиях резина быстрее стареет, теряет эластичность, увеличиваются шум и вибрации, а тормозной путь на скользкой дороге становится длиннее.