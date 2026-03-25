Названы пять ошибок при хранении зимних шин
Неправильное хранение зимних шин может за один сезон ухудшить их свойства и сократить срок службы, предупредил руководитель автосервиса FIT SERVICE Николай Погуляев в беседе с «Лентой.ру». По его словам, шины нужно держать в сухом, проветриваемом и темном помещении при температуре от 0 до +25 градусов, вдали от источников тепла и химии.
Одной из главных ошибок он назвал хранение в неподходящих местах — на балконах, в металлических гаражах или на улице. В таких условиях резина быстрее стареет, теряет эластичность, увеличиваются шум и вибрации, а тормозной путь на скользкой дороге становится длиннее.
Эксперт подчеркнул, что важен и способ хранения. Шины без дисков должны стоять вертикально с периодическим проворачиванием, а колеса в сборе можно складывать или подвешивать, но также нужно регулярно менять их положение. Кроме того, перед хранением шины необходимо очищать от грязи и реагентов, иначе они разрушают резину и диски.
Погуляев также предостерег от герметичной упаковки и неправильного давления. Плотные пакеты без вентиляции вызывают конденсат и ускоряют износ, а полностью спущенные или перекачанные колеса могут деформироваться. Оптимально немного снизить давление и периодически проворачивать шины, передает «Радиоточка НСН».
- Митволь сообщил о риске давления после дачи показаний
- На Кубе сообщили о нехватке электричества и лекарств
- Где чаще всего «прокалывается» ИИ при написании студенческих работ
- Стоматолог предупредила о связи зубной боли с инфарктом
- «Слишком придирается!»: Преподаватель ВШЭ назвала изъяны «Антиплагиата»
- Путин запретил вывозить с 1 апреля в ЕАЭС более $100 тысяч наличными
- Боярский назвал символичной находку возможных останков д'Артаньяна
- Названы пять ошибок при хранении зимних шин
- Иран заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке
- По пути Франции? Гранты для театров отказались считать «веревкой на шее»