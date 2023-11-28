Водителей предупредили о новом штрафе с 1 декабря

С 1 декабря 2023 года российских водителей будут штрафовать за использование несезонной резины, сообщает «Прайм» со ссылкой на адвоката юридической группы «Яковлев и Партнеры» Сергея Мамонова.

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При этом, по его словам, зимние шины или шины с шипами противоскольжения должны быть установлены на все колеса. Ограничение на летний период касается именно шипованной резины. А эксплуатация шин – «липучек» допускается и летом.

Ранее россиянам посоветовали менять резину на зимнюю в 7-8 градусов тепла, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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