Водителей предупредили о новом штрафе с 1 декабря
28 ноября 202305:20
С 1 декабря 2023 года российских водителей будут штрафовать за использование несезонной резины, сообщает «Прайм» со ссылкой на адвоката юридической группы «Яковлев и Партнеры» Сергея Мамонова.
При этом, по его словам, зимние шины или шины с шипами противоскольжения должны быть установлены на все колеса. Ограничение на летний период касается именно шипованной резины. А эксплуатация шин – «липучек» допускается и летом.
Ранее россиянам посоветовали менять резину на зимнюю в 7-8 градусов тепла, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru