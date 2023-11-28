Водителей предупредили о новом штрафе с 1 декабря

При этом, по его словам, зимние шины или шины с шипами противоскольжения должны быть установлены на все колеса. Ограничение на летний период касается именно шипованной резины. А эксплуатация шин – «липучек» допускается и летом.

Ранее россиянам посоветовали менять резину на зимнюю в 7-8 градусов тепла, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

