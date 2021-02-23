Водителей Подмосковья призвали быть внимательными на дорогах из-за морозов

Минтранс Подмосковья призвал водителей быть внимательными на дорогах из-за сильных морозов 23 февраля. Об этом сообщается в канале Telegram подмосковного Минтранса.

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В ведомстве призвали оставаться дома, а при отсутствии такой возможности убедиться в готовности автомобиля в погодным условиям.

Ранее сообщалось, что морозы в столичном регионе 23 февраля станут самыми сильными за последние 65 лет: температура воздуха в этот день окажется на 13-15 градусов ниже нормы.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПодмосковьеМороз
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