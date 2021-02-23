Водителей Подмосковья призвали быть внимательными на дорогах из-за морозов
22 февраля 202123:56
Минтранс Подмосковья призвал водителей быть внимательными на дорогах из-за сильных морозов 23 февраля. Об этом сообщается в канале Telegram подмосковного Минтранса.
В ведомстве призвали оставаться дома, а при отсутствии такой возможности убедиться в готовности автомобиля в погодным условиям.
Ранее сообщалось, что морозы в столичном регионе 23 февраля станут самыми сильными за последние 65 лет: температура воздуха в этот день окажется на 13-15 градусов ниже нормы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru