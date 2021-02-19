Непогода в США привела к гибели более 30 человек

Ранее стало известно, что 2,5 миллионов человек в США остались без электроэнергии из-за обледенения линий электропередач. Также холода затрудняют поставки питьевой воды и других товаров первой необходимости. Цены на электроэнергию и газ выросли из-за выведения из строя альтернативных источников энергии, которые не могут работать в нестандартных погодных условиях.



