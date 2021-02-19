Непогода в США привела к гибели более 30 человек
Непогода привела к смерти по меньшей мере 34 человек в семи штатах США, передает CBS.
Отмечается, что наибольшее число погибших приходится на Техас. Связанные с непогодой инциденты вызвали гибель 20 человек.
Тяжелые погодные условия в результате стали причиной смертельных аварий на дорогах, некоторые из погибших умерли от холода.
Ранее стало известно, что 2,5 миллионов человек в США остались без электроэнергии из-за обледенения линий электропередач. Также холода затрудняют поставки питьевой воды и других товаров первой необходимости. Цены на электроэнергию и газ выросли из-за выведения из строя альтернативных источников энергии, которые не могут работать в нестандартных погодных условиях.
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