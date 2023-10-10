Водителей Подмосковья предупредили о гололедице
10 октября 202301:37
В Московской области ожидается гололедица, сообщает Министерство транспорта региона.
По этой причине водителям рекомендуется не использовать машины на летней резине 10 октября, так как это может быть опасно.
В ближайшие дни в области также прогнозируют гололедицу. Эксперты считают, что готовить автомобиль к зимнему сезону необходимо при установлении температуры наружного воздуха в 5-7 градусов.
Ранее в Москве выпал первый снег, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru