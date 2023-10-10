Водителей Подмосковья предупредили о гололедице

В Московской области ожидается гололедица, сообщает Министерство транспорта региона.

МЧС предупредило москвичей о мокром снеге и гололедице

По этой причине водителям рекомендуется не использовать машины на летней резине 10 октября, так как это может быть опасно.

В ближайшие дни в области также прогнозируют гололедицу. Эксперты считают, что готовить автомобиль к зимнему сезону необходимо при установлении температуры наружного воздуха в 5-7 градусов.

Ранее в Москве выпал первый снег, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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