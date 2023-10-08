МЧС предупредило москвичей о мокром снеге и гололедице

Осадки в виде мокрого снега с дождем ожидаются в столице с 21:00 мск 8 октября до 21:00 мск 9 октября. Местами возможно усиление порывов ветра до 16 метров в секунду и гололедица, заявили в ведомстве.

Водителям рекомендовали снизить скорость и увеличить дистанцию на дороге, пешеходам - обходить шаткие конструкции и рекламные щиты.

В Санкт-Петербурге в ночь на воскресенье выпал первый снег. В некоторых населенных пунктах Ленобласти отключилась электроэнергия, отмечает «Радиоточка НСН».

