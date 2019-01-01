Водителей планируют штрафовать за неоплату проезда по платным дорогам
Минтранс планирует ввести наказание за попытку бесплатно проехать по платной трассе. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Источник подчёркивает, что за это нарушение будут автомобилистов ждёт штраф на сумму от 5 до 10 тысяч рублей.
Как подчёркивает RT, самостоятельно и без последствий оплатить задолженность можно будет в течение пяти дней с момента нарушения. Санкция будет применяться в случаях, когда водитель проехал пункт взимания платы, сломав шлагбаум, либо не оплатил проезд в системе безбарьерного проезда. Операторы платных дорог считают, что часть сборов должны получать компании в качестве компенсации недополученной выгоды.
Добавим, документ уже поступил на согласование в правительство.
Ранее НСН писала, что депутаты Госдумы одобрили законопроект, устанавливающий штрафы за фальшивые диагностические карты техосмотра (ТО) автомобиля без его реального прохождения. Как отмечает ТАСС, в частности, оформление поддельной карты будет наказываться штрафом в размере от пяти до десяти тысяч рублей для физических лиц. Для должностных — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Для юридических штраф составит от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.
Помимо этого, штрафные санкции будут распространяться на лиц, которые передали в единую автоматизированную информационную систему данных о прохождении ТО, но позже было установлено, что эта процедура не проводилась.
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