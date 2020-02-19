Водителей будут оповещать об опасностях на дорогах по СМС

19 февраля 202016:42

В ГИБДД прорабатывают идею об СМС-рассылках, с помощью которых автомобилистов будут предупреждать об аварийных участках на дорогах. Как пишет РИА Новости, об этом заявил заместитель начальника Госавтоинспекции Олег Понарьин. Он подчеркнул, что такие технологии есть у операторов связи, и они хотят работать в этом направлении.

Также, по словам Понарьина, ведомство разработало электронную карту очагов ДТП, ее пока нет в открытом доступе, однако Госавтоинспекция намерена публиковать такую информацию в интернете, чтобы автомобилисты видели места аварий и могли планировать свои поездки.

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Ранее НСН писала, что в минувшем году жители России активнее всего интересовались профессией водителя. Об этом говорят данные исследования аналитического центра «Авито Работа». Помимо этого, в топ-3 вошли профессии электрика и грузчика. В первой десятке, в частности, оказались повара, уборщицы, няни, продавцы и администраторы.

При этом аналитики подчёркивают, что интерес наших соотечественников к профессии водителя по-прежнему остаётся на высоком уровне.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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