Водителей будут оповещать об опасностях на дорогах по СМС

В ГИБДД прорабатывают идею об СМС-рассылках, с помощью которых автомобилистов будут предупреждать об аварийных участках на дорогах. Как пишет РИА Новости, об этом заявил заместитель начальника Госавтоинспекции Олег Понарьин. Он подчеркнул, что такие технологии есть у операторов связи, и они хотят работать в этом направлении.

Также, по словам Понарьина, ведомство разработало электронную карту очагов ДТП, ее пока нет в открытом доступе, однако Госавтоинспекция намерена публиковать такую информацию в интернете, чтобы автомобилисты видели места аварий и могли планировать свои поездки.